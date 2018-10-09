Пожар на складе боеприпасов в Черниговской области Украины локализован

9 октября, Чернигов /БЕЛТА - Укринформ/. Пожар на складе боеприпасов в Черниговской области Украины, который произошел ночью 9 октября, локализован. Но все еще раздаются одиночные взрывы. Об этом заявили в Минобороны Украины.

Из опасной зоны эвакуированы более 12 тыс. человек. Из их числа 68 обратились в медицинские учреждения, им оказана необходимая помощь. Продолжается эвакуация населения из зоны возможного поражения, проинформировали в МВД Украины.

После заседания оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС премьер-министр Украины Владимир Гройсман посетил один из пунктов временного пребывания эвакуированных, пообщался с людьми и дал соответствующим службам ряд поручений, в том числе полностью обеспечить всем необходимым жителей прилегающих сел, которые выехали из домов из-за опасности. А также усилить охрану населенных пунктов с целью предотвратить мародерство.

По факту взрывов прокуратура открыла уголовное производство.

Как сообщалось, 9 октября в 3.30 по местному времени вблизи поселка Дружба Черниговской области Украины на складе боеприпасов произошел взрыв, в результате которого возник пожар.

Над местом происшествия в зоне возможного поражения закрыто воздушное пространство и ограничено движение автомобильного транспорта.-0-