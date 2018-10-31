Фото из ВК-аккаунта "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург"

31 октября, Санкт-Петербург /БЕЛТА - ТАСС/. Пожар на складе в Кронштадте ликвидирован, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Пострадавших нет.

Как сообщалось, пожар в доме №4 по улице Флотской возник 30 октября около 21.30. Загорелся мусор, площадь возгорания составляла более 200 кв.м. Из-за угрозы распространения огня на соседнее нежилое здание пожару был присвоен повышенный уровень сложности.-0-