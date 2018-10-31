31 октября, Санкт-Петербург /БЕЛТА - ТАСС/. Пожар на складе в Кронштадте ликвидирован, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.
Пострадавших нет.
Как сообщалось, пожар в доме №4 по улице Флотской возник 30 октября около 21.30. Загорелся мусор, площадь возгорания составляла более 200 кв.м. Из-за угрозы распространения огня на соседнее нежилое здание пожару был присвоен повышенный уровень сложности.-0-
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