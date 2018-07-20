Пожар на торфяниках в Латвии распространился на 400 га

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Латвии пожар на торфяниках в Валдгалской волости Талсинского края продолжается третий день. Площадь возгорания составляет 400 га, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) страны Инты Палкавниеце.

По данным пожарно-спасательной службы Латвии, в некоторых местах идет горение открытым пламенем. Пока локализовать пожар не удается, поскольку тушение огня осложнено погодными условиями: из-за переменного ветра огонь часто меняет направление и разгорается с новой силой.

Информация о пожаре в лесу и на торфяниках в Валдгалской волости Талсинского края поступила 17 июля в 17.33. Изначально площадь возгорания превышала 100 га, но из-за ветра огонь быстро распространился и охватил уже 400 га. В тушении пожара задействованы 50 сотрудников ГПСС, представители Государственной службы леса, два вертолета Национальных вооруженных сил Латвии и один вертолет Вооруженных сил соседней Литвы. Посильную помощь оказывают народное ополчение и местные крестьяне. При ликвидации пожара пострадали шесть сотрудников ГПСС, один из них был госпитализирован, остальным была оказана медицинская помощь на месте, и они продолжили работу. Кроме того, из-за сильного задымления пришлось эвакуировать почти все население близлежащего села Стикли, где проживают примерно 130 человек.-0-