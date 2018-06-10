Пожар на заводе BMW стал причиной задержки поездов

Причиной пожара на заводе автоконцерна BMW в немецком городе Ландсхут (земля Бавария) 10 июня стало возгорание продуктов с содержанием магния в одном из цехов. По предварительным данным, к возгоранию привел перегрев одной из машин для литья. Пострадали три человека.

Пожарным удалось локализовать возгорание, но окружающие предприятие кварталы заволокло дымом. Власти обратились к жителям с просьбой закрыть окна и двери.

Временно из-за пожара остановилось движение поездов на участке железной дороги между Ландсхутом и населенным пунктом Верт-ан-дер-Изар.

Сумма ущерба предприятию устанавливается.