Пожар на заводе BMW стал причиной задержки поездов

Причиной пожара на заводе автоконцерна BMW в немецком городе Ландсхут (земля Бавария) 10 июня стало возгорание продуктов с содержанием магния в одном из цехов. По предварительным данным, к возгоранию привел перегрев одной из машин для литья. Пострадали три человека.
Пожарным удалось локализовать возгорание, но окружающие предприятие кварталы заволокло дымом. Власти обратились к жителям с просьбой закрыть окна и двери.
Временно из-за пожара остановилось движение поездов на участке железной дороги между Ландсхутом и населенным пунктом Верт-ан-дер-Изар.
Сумма ущерба предприятию устанавливается.
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