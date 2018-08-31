Пожар на заводе в Нижегородской области ликвидирован

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар, возникший после взрыва на заводе им. Свердлова в городе Дзержинске Нижегородской области РФ, полностью ликвидирован. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального регионального центра МЧС России.
"Объявлена полная ликвидация пожара. Проводится проливка и разборка конструкций", - сообщили в пресс-службе. Общая площадь пожара составила 100 кв.м.
По последним данным, в результате взрыва на заводе погибли три человека и еще четверо пострадали. Судьба трех человек остается неизвестной.
По данным правоохранительных органов, в одном из цехов завода произошел взрыв аммонала. Предварительная причина - нарушение технологического процесса.
Завод имени Свердлова в Нижегородской области является крупнейшим производителем всех видов промышленных взрывчатых веществ, детонаторов, передаточных зарядов для горнорудной промышленности.-0-
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