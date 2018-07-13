Пожар произошел рядом с аэропортом Каира: пострадали 12 человек

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар произошел рядом с аэропортом Каира (Египет), в результате пострадали 12 человек, сообщают информагентства.

Инцидент произошел на складе горючего, который принадлежит частному заводу по производству химической продукции. По предварительной информации, причиной пожара стала необычайно высокая температура воздуха в Каире, а возгорание в свою очередь привело к взрыву. Госпитализировано 12 человек.

Аэропорт Каира работает в штатном режиме, самолеты отправляются и прибывают по расписанию.-0-