Пожар произошел рядом с аэропортом Каира: пострадали 12 человек

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар произошел рядом с аэропортом Каира (Египет), в результате пострадали 12 человек, сообщают информагентства.
Инцидент произошел на складе горючего, который принадлежит частному заводу по производству химической продукции. По предварительной информации, причиной пожара стала необычайно высокая температура воздуха в Каире, а возгорание в свою очередь привело к взрыву. Госпитализировано 12 человек.
Аэропорт Каира работает в штатном режиме, самолеты отправляются и прибывают по расписанию.-0-
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