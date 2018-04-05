5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар в больнице Стамбула потушен, сообщают информагентства.
По предварительной информации, погибших при пожаре нет. Проверяется информация о находившихся в здании людях. Известно, что большинство пациентов вышли из госпиталя самостоятельно, из реанимационного отделения эвакуацию проводили врачи и спасатели. В медицинские учреждения были доставлены 70 человек.
Причина возгорания не известна. Ведется расследование.-0-
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