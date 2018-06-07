Пожар в чернобыльской зоне ликвидирован

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС ликвидирован. Такая информация размещена на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, сообщает БЕЛТА.
К тушению были привлечены 25 единиц техники и 138 человек. Авиация ГСЧС с начала работ сбросила на горящую территорию 318 т воды.
Радиационный фон в городах Киев, Чернобыль и на промышленной площадке ЧАЭС находится в пределах нормы.
Как сообщалось, возгорание сухой травы с последующим распространением пожара в лесной массив на площади около 12 га произошло утром 5 июня.-0-
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