Пожар в южнокорейской больнице унес жизни более 40 человек

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар в больнице города Мирян в Республике Корея унес жизни более 40 человек, передают информагентства.
На данный момент известно о минимум 41 погибшем. Предполагается, что они отравились продуктами горения. Еще 79 человек пострадали, состоянии девятерых из них оценивается как тяжелое.
Пожар начался сегодня ночью в отделении неотложной помощи. В больнице в это время было более 110 человек, медицинский персонал и пациенты. Большую половину больных переправили в ближайшие больницы. Из-за пожара, который удалось погасить через полтора часа, пришлось эвакуировать расположенный по соседству дом престарелых.-0-
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