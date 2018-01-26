Пожар в южнокорейской больнице унес жизни более 40 человек

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар в больнице города Мирян в Республике Корея унес жизни более 40 человек, передают информагентства.

На данный момент известно о минимум 41 погибшем. Предполагается, что они отравились продуктами горения. Еще 79 человек пострадали, состоянии девятерых из них оценивается как тяжелое.

Фото EPA

Пожар начался сегодня ночью в отделении неотложной помощи. В больнице в это время было более 110 человек, медицинский персонал и пациенты. Большую половину больных переправили в ближайшие больницы. Из-за пожара, который удалось погасить через полтора часа, пришлось эвакуировать расположенный по соседству дом престарелых.-0-

Фото EPA