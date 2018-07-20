Пожар в лондонской высотке-башне Edmonton Green

Пожар вспыхнул в помещениях на четвертом этаже 25-этажного здания Edmonton Green в северном районе Лондона. Мощные клубы дыма, поднимающиеся к небу, видны издалека. Пожарные стараются не допустить распространения пламени на соседние этажи и квартиры.
Люди надеются, что не повторится ситуация, случившаяся в другой "башне" — Гренфелл-тауэр в Северном Кенсингтоне. Тогда огненная стихия унесла жизни 71 человека.
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