Пожар в лондонской высотке-башне Edmonton Green

Пожар вспыхнул в помещениях на четвертом этаже 25-этажного здания Edmonton Green в северном районе Лондона. Мощные клубы дыма, поднимающиеся к небу, видны издалека. Пожарные стараются не допустить распространения пламени на соседние этажи и квартиры.

Люди надеются, что не повторится ситуация, случившаяся в другой "башне" — Гренфелл-тауэр в Северном Кенсингтоне. Тогда огненная стихия унесла жизни 71 человека.