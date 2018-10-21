Пожар в ночном клубе в Томске ликвидирован

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожарные ликвидировали возгорание в ночном клубе в Томске, откуда ранее эвакуировали около 100 человек. Об этом в субботу сообщается на сайте ГУ МЧС по Томской области.

"Пожар был локализован в 01:39 по местному времени [21:39 мск], ликвидирован в 02:34 [22:34 мск]. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В ликвидации возгорания участвовали 42 человека, всего было задействовано 14 единиц техники МЧС. Общая площадь пожара составила 250 кв. м.

На момент прибытия спасателей наблюдалось горение на крыше здания, отмечают в ГУ МЧС. Причина инцидента устанавливается.

Ночной клуб "Машенька" находится в Ленинском районе в северной части Томска. В трехэтажном здании имеются также несколько кафе. По соседству с клубом расположены жилые дома и торговый центр.-0-