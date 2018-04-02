Пожар в пятиэтажке в Сочи полностью ликвидирован

В Сочи полностью ликвидировали пожар в пятиэтажном доме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного регионального центра МЧС.
Отмечается, что тушению пожара поспособствовал начавшийся ливень, однако работе пожарных мешал сильный ветер.
Сообщается, что возгорание произошло на крыше дома, было охвачено около 600 кв. м. площади. Из многоэтажки эвакуированы свыше 50 человек, включая 15 детей.
Десяти жильцам в результате пожара понадобились места в пункте временного размещения.
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