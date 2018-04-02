Пожар в пятиэтажке в Сочи полностью ликвидирован

В Сочи полностью ликвидировали пожар в пятиэтажном доме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного регионального центра МЧС.

Отмечается, что тушению пожара поспособствовал начавшийся ливень, однако работе пожарных мешал сильный ветер.

Сильный ветер осложняет тушение пожара пятиэтажки в Сочи Сообщение о ЧП поступило спасателям в 17.43 (по сочинскому времени, совпадает с минским). Из-за возгорания из дома по ул. Пятигорской пришлось эвакуировать более 50 человек, в том числе 15 детей.

Сообщается, что возгорание произошло на крыше дома, было охвачено около 600 кв. м. площади. Из многоэтажки эвакуированы свыше 50 человек, включая 15 детей.

Десяти жильцам в результате пожара понадобились места в пункте временного размещения.