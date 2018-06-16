Пожар в шотландской Школе искусств локализован

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар в Школе искусств шотландского города Глазго локализован, сообщают информагентства со ссылкой на пожарно-спасательную службу Шотландии.
"В настоящее время огонь преимущественно локализован. Вместе с тем над тушением нескольких небольших зон все еще работают пожарные расчеты", - говорится в сообщении. Уточняется также, что на месте происшествия работают около 50 пожарных.
Сообщения о жертвах и пострадавших не поступали. Причины инцидента выясняются.
Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила: "Правительство Шотландии готово предоставить любую необходимую помощь сейчас или в будущем".
Как сообщалось, пожар в Школе искусств вспыхнул в ночь на 16 июня. Огонь распространялся на соседние здания, но пожарным удалось остановить этот процесс. Жители близлежащих домов были эвакуированы в целях предосторожности.-0-
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