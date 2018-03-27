Пожар в ТЦ в Кемерово произошел из-за халатности и разгильдяйства - Путин

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент РФ Владимир Путин во время совещания в Кемерово, посвященного ликвидации последствий пожара в ТЦ "Зимняя вишня", назвал в числе причин случившегося преступную халатность и разгильдяйство, сообщает ТАСС.

"Что у нас происходит, это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей, из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства", - сказал Владимир Путин.

Он также отметил, что "налоговые каникулы" не должны быть поводом для отсутствия контроля за обеспечением безопасности услуг, которые оказывают частные предприниматели. Обязанность органов власти проконтролировать, как организована работа бизнеса, и добиться, чтобы она была на должном уровне. "Собственник сдал (объект строительства) и сдал, а власти должны обеспечить необходимый уровень безопасности", - подчеркнул Владимир Путин.

Президент поручил председателю СК РФ Александру Бастрыкину дать правовую оценку действиям должностных лиц, допустивших трагедию. Александр Бастрыкин в свою очередь пояснил, что СК изъял в рамках расследования уголовного дела по факту пожара огромное количество документов, которые сейчас изучает. Здание кондитерской фабрики, построенное в 1968 году, было в 2013 году перестроено в торговый центр, вероятно с нарушениями, отметил он.

Пожарная сигнализация в сгоревшем в Кемерово ТЦ "Зимняя вишня" не работала с 19 марта, однако ее починкой никто не занимался. Кроме того, охранник ТЦ после начала пожара не включил систему оповещения, которая работала, в отличие от сигнализации.

Глава СК также добавил, что генетическая экспертиза тел погибших займет до двух недель.

Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами стали 64 человека, более 60 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 15 человек находятся в стационаре. Опознаны 25 тел погибших, в том числе 13 детей.

С 27 по 29 марта в Кемерово объявлен траур. В городах и селах региона приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.-0-