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Пожар в здании Центробанка в Москве полностью ликвидирован

В мире 24.08.2018 | 22:43
Фото ТАСС
Фото ТАСС

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожарные полностью ликвидировали пожар в здании Центробанка в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС РФ.

Возгорание началось в одном из кабинетов Центробанка на пятом этаже. Площадь возгорания составила 30 кв. м.

В 20 часов девять минут в экстренные службы поступило сообщение о пожаре на Неглинной улице. Через пять минут пожарные подразделения были на месте происшествия. Возгорание было ликвидировано в течение 30 минут. В тушении пожара участвовали значительные силы пожарного гарнизона Москвы, были задействованы 23 единицы техники.-0-

Здание Центробанка загорелось в МосквеЗдание Центробанка загорелось в Москве
Движение по ул. Неглинной перекрывалось. Однако пожарным все равно было сложно подъехать к зданию из-за припаркованных автомобилей.

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Теги
Москва, пожар, Россия
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