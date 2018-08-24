Пожар в здании Центробанка в Москве полностью ликвидирован

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожарные полностью ликвидировали пожар в здании Центробанка в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС РФ.

Возгорание началось в одном из кабинетов Центробанка на пятом этаже. Площадь возгорания составила 30 кв. м.

В 20 часов девять минут в экстренные службы поступило сообщение о пожаре на Неглинной улице. Через пять минут пожарные подразделения были на месте происшествия. Возгорание было ликвидировано в течение 30 минут. В тушении пожара участвовали значительные силы пожарного гарнизона Москвы, были задействованы 23 единицы техники.-0-