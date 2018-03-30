Прах Сергея Мавроди могут развеять в космосе

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Частная российская компания SpaceWay предложила осуществить похороны основателя "МММ" Сергея Мавроди в космосе. Об этом пишет газета "Московский комсомолец" со ссылкой на сообщение, опубликованное на официальном сайте фирмы.
Представители SpaceWay готовы организовать прощальную церемонию безвозмездно. При этом прах Мавроди будет помещен в специальную капсулу и запущен в стратосферу Земли. Достигнув высоты 30 км, капсула должна раскрыться и прах будет развеян на космических просторах.
Ранее сообщалось, что тело Сергея Мавроди не было востребовано родственниками из морга. Бывшая супруга отказалась участвовать в процедуре опознания, близкие не захотели хоронить бизнесмена на семейном участке кладбища.
Сергей Мавроди скончался 26 марта 2018 года в 67-й городской больнице Москвы от сердечного приступа.-0-
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