Прах Сергея Мавроди могут развеять в космосе

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Частная российская компания SpaceWay предложила осуществить похороны основателя "МММ" Сергея Мавроди в космосе. Об этом пишет газета "Московский комсомолец" со ссылкой на сообщение, опубликованное на официальном сайте фирмы.

Представители SpaceWay готовы организовать прощальную церемонию безвозмездно. При этом прах Мавроди будет помещен в специальную капсулу и запущен в стратосферу Земли. Достигнув высоты 30 км, капсула должна раскрыться и прах будет развеян на космических просторах.

Ранее сообщалось, что тело Сергея Мавроди не было востребовано родственниками из морга. Бывшая супруга отказалась участвовать в процедуре опознания, близкие не захотели хоронить бизнесмена на семейном участке кладбища.

Сергей Мавроди скончался 26 марта 2018 года в 67-й городской больнице Москвы от сердечного приступа.-0-