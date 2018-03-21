Прах Стивена Хокинга захоронят рядом с могилами Ньютона и Дарвина

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прах Стивена Хокинга захоронят в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, рядом с могилами Ньютона и Дарвина, сообщают информагентства.
Похороны состоятся 31 марта, а поминальная служба в пасхальное воскресенье, 1 апреля, в церкви Св. Марии Кембриджского университета. Дети ученого разместили заявление об этом. "Наш отец жил и работал в Кембридже более 50 лет. Он был неотъемлемой и заметной частью жизни города. Именно поэтому мы решили провести поминальную службу в городе, который он так любил и который любил его", - говорится в заявлении.
Выдающийся английский физик-теоретик, космолог и популяризатор науки Стивен Хокинг умер 14 марта у себя дома в Кембридже, в возрасте 76 лет.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4241 BYN
|2.405 BYN
|2.408 BYN
|USD
|1.9641 BYN
|1.96 BYN
|1.963 BYN
|RUB
|3.4029 BYN
|3.4 BYN
|3.41 BYN