Правительство Армении ушло в отставку

23 апреля, Ереван /БЕЛТА - Арменпресс/. Президент Армении Армен Саркисян подписал указ об отставке правительства Армении.

Как сообщили в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, основываясь на статье 130 Конституции, Армен Саркисян принял отставку правительства.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку.-0-

Премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку Отставка Сержа Саргсяна произошла на фоне массовых акций протеста в Армении.