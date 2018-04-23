Правительство Армении ушло в отставку

23 апреля, Ереван /БЕЛТА - Арменпресс/. Президент Армении Армен Саркисян подписал указ об отставке правительства Армении.
Как сообщили в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, основываясь на статье 130 Конституции, Армен Саркисян принял отставку правительства.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку.-0-
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