Правительство Чехии одобрило законопроект о расширении компетенций спецслужб

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Чехии одобрило сегодня законопроект, который значительно расширяет компетенции национальных спецслужб. Об этом сообщает ТАСС.
Законопроектом предусмотрено создание спецслужбами Чехии собственной оперативной системы поиска и идентификации граждан по электронным снимкам, полученным с установленных в общественных местах и в учреждениях камер наблюдения. Действие выдаваемых властями разведке и контрразведке разрешений на использование спецтехники, в том числе для прослушивания телефонных переговоров, предполагается продлить с трех до четырех месяцев.
Согласно новому документу, повысятся также возможности спецслужб в вопросах доступа к закрытой информации банков о своих клиентах.
Документ уже направлен на утверждение в парламент.-0-
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