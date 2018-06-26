Правительство Чехии одобрило законопроект о расширении компетенций спецслужб

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Чехии одобрило сегодня законопроект, который значительно расширяет компетенции национальных спецслужб. Об этом сообщает ТАСС.

Законопроектом предусмотрено создание спецслужбами Чехии собственной оперативной системы поиска и идентификации граждан по электронным снимкам, полученным с установленных в общественных местах и в учреждениях камер наблюдения. Действие выдаваемых властями разведке и контрразведке разрешений на использование спецтехники, в том числе для прослушивания телефонных переговоров, предполагается продлить с трех до четырех месяцев.

Согласно новому документу, повысятся также возможности спецслужб в вопросах доступа к закрытой информации банков о своих клиентах.

Документ уже направлен на утверждение в парламент.-0-