Правительство Франции до конца года представит законопроект о борьбе с ложными новостями

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Франции намерено до конца 2018 года подготовить законопроект о противодействии ложным новостям в интернете. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя правительства страны Бенжамена Гриво в интервью новостному каналу BFM.

"Это произойдет в ближайшие месяцы. Вероятно, до конца года", - сказал Бенжамен Гриво, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости разработки и принятия закона, который был бы направлен на защиту от ложных новостей.

Он подчеркнул, что сегодня в соцсетях распространяется много фальшивых новостей. "Должна быть достоверная информация и источники, это мне кажется необходимым", - заявил Бенжамен Гриво.

Во Франции с 1981 года уже действует закон о противодействии ложным новостям, за нарушение которого предусмотрен штраф в 45 тыс. евро. Однако, по мнению Бенжамена Гриво, с тех пор "СМИ сильно изменились". Именно поэтому законодательство нужно актуализировать. По его словам, правительству необходимо найти "самый эффективный способ, чтобы положить конец фальшивым новостям".

Ранее, 3 января 2018 года, во время выступления перед представителями Ассоциации президентской прессы в Елисейском дворце Эммануэль Макрон заявил о необходимости разработки закона о борьбе с ложными новостями.-0-