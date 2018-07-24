Правительство Греции выделило 20 млн евро на помощь пострадавшим при лесных пожарах

24 июля, Афины /БЕЛТА-ТАСС/. Правительство Греции выделило 20 млн евро на неотложную помощь пострадавшим при катастрофических лесных пожарах, которые возникли 23 июля в пригородах Афин. Об этом сообщил сегодня официальный представитель кабинета министров Димитрис Тзанакопулос по итогам правительственного совещания под председательством премьер-министра Алексиса Ципраса.

По словам Димитриса Тзанакопулоса, на совещании было одобрено выделение 20 млн евро из фондов министерства финансов на специальный счет министерства внутренних дел для удовлетворения непосредственных потребностей муниципалитетов и их граждан, пострадавших от пожаров. "На данный счет средства будут поступать как от государственных структур, так и от частных лиц, так как существует огромная заинтересованность в проявлении в практическом плане солидарности как внутри страны, так и из-за рубежа", - пояснил официальный представитель.

С этого счета будут финансироваться работы по ремонту и возмещению материального ущерба, нанесенного стихией. "Точный размер участия государства будет объявлен в последующие дни после общей оценки ситуации", - подчеркнул Димитрис Тзанакопулос. Для быстрого завершения подсчета ущерба уже со вторника на месте находятся 180 специалистов министерства инфраструктуры и транспорта Греции, а со среды к ним присоединятся еще 120 таких работников, сказал представитель кабинета, объявив и о льготах налогового и финансового характера для пострадавших семей.

Димитрис Тзанакопулос также заявил, что на совещании принято решение о формировании 19 совместных патрулей с участием полицейских, пожарных и военных для эффективной защиты пострадавших районов.

Как сообщилось, число жертв лесных пожаров в Греции увеличилось до 74 человек, еще 187 человек, в том числе 23 ребенка, пострадали.

Число погибших из-за лесных пожаров в Греции достигло 74 человек Ранее премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил трехдневный траур по погибшим в результате лесных пожаров.

В Греции с начала июля стоит жаркая погода, в последние дни столбик термометра поднимался до 38-40 градусов. В понедельник вокруг Афин возникло сразу несколько очагов пожаров (в районе города Кинета в 50 км к западу от Афин, в восточной Аттике и в районе городка Каламос), также крупные лесные пожары зафиксированы в других районах Греции - три очага в области Коринфия на полуострове Пелопоннес и близ города Ханья на острове Крит, но там они не представляют опасности для населенных пунктов. Пожарные второй день усиленно пытаются справиться со всеми оставшимися очагами пожаров.-0-