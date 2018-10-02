2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Японии в полном составе подало в отставку перед перестановками в кабинете министров, сообщает ТАСС.

Новый состав кабинета министров будет объявлен в ближайшие часы.

Уход правительства в отставку в полном составе - процедура, необходимая для осуществления перестановок и формирования нового кабинета. Подавшее в отставку правительство будет формально исполнять свои обязанности до момента формирования нового кабинета. Премьер-министр Синдзо Абэ, как ожидается, сохранит в нем ряд ключевых министров, включая главу МИД Таро Коно, вице-премьера, министра финансов Таро Асо, а также генерального секретаря кабинета министров Ёсихидэ Сугу. Вместе с тем Абэ планирует заменить главу оборонного ведомства Ицунори Онодэру. Его место займет депутат нижней палаты парламента Такэси Ивая.

Перестановки проходят по итогам состоявшихся в конце сентября выборов председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). Синдзо Абэ был избран председателем партии на третий срок. За кандидатуру премьера было отдано 553 из 810 голосов парламентских и региональных депутатов. Его единственный соперник - экс-глава оборонного ведомства Сигэру Исиба - получил вдвое меньше голосов. Таким образом, Абэ сможет возглавлять правительство страны вплоть до 2021 года, если ЛДП продолжит оставаться у власти.-0-