Правительство Японии выделит $9 млрд на ликвидацию последствий стихийных бедствий

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Японии намерено выделить $9 млрд на преодоление последствий обрушившихся на страну стихийных бедствий, сообщает японская газета The Japan Times.

Премьер-министр Синдзо Абэ представит проект бюджета на оставшийся финансовый год во время внеочередной сессии парламента, которая должна состояться осенью.

Средства будут потрачены на ремонт дамб, разрушенных во время сильных наводнений, а также на восстановление острова Хоккайдо, пострадавшего от землетрясений. Часть денег будет использована для установки в японских школах кондиционеров, после того как нынешним летом от сильнейшей жары в стране погибли свыше сотни человек.-0-