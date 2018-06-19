Правительство Македонии утвердило законопроект о новом названии страны

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Македонии приняло законопроект о ратификации соглашения о переименовании страны. Об этом сообщается на сайте правительства.
"На 7-й сессии правительства Македонии был принят законопроект о ратификации окончательного соглашения, что решает разногласия, описанные в резолюциях Совета Безопасности ООН №817 и 845", - указывается в сообщении.
Законопроект был предложен Министерством иностранных дел Македонии.
Теперь документ должен быть внесен на рассмотрение парламента Македонии. Также необходимо проведение референдума в Македонии для принятия поправок в Конституцию.
Ранее, 17 июня, Греция и Македония подписали историческое соглашение о переименовании бывшей югославской республики в Республику Северная Македония. Соглашение открывает для страны путь вступления в НАТО и ЕС. Более двадцати лет шел спор между Македонией и Грецией, причиной которого стало название бывшей югославской республики, совпадающее с названием северной области Греции. Греция добивалась необходимости изменения названия страны-соседки и выступала против ее вступления в Евросоюз и НАТО.-0-
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