Правительство России создает департамент по противодействию санкциям

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство России создает в Министерстве финансов департамент по противодействию антироссийским санкциям, сообщает ТАСС.

"Министерство финансов Российской Федерации осуществляет межведомственную координацию по вопросам разработки и реализации мер по снижению негативного влияния и противодействию ограничительным мерам в финансовой сфере в отношении Российской Федерации и российских юридических лиц", - сказано в тексте постановления.

В марте 2014 года в связи с ситуаций в Украине ЕС и ряд стран, включая США, Канаду, Австралию, Японию, Швейцарию, Новую Зеландию, Исландию, начали вводить санкции в отношении России. Санкции неоднократно расширялись и продлевались.-0-