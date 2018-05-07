7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство России ушло в отставку. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщают информагентства.

Согласно конституции РФ, правительство должно уйти в отставку в полном составе после вступления в должность президента. Члены старого кабинета министров становятся исполняющими обязанности и остаются на постах до формирования нового состава правительства.

В течение двух недель с даты отставки президент должен внести в Госдуму предложение о кандидатуре нового премьер-министра, которое нижняя палата парламента обязана рассмотреть в течение недели.

Президентские выборы в России прошли 18 марта. Владимир Путин, участвующий в голосовании в качестве самовыдвиженца, получил 76,7% голосов, что стало рекордом в российской истории. Сегодня в Кремле состоялась церемония инаугурации Владимира Путина. Очередной срок, который продлится до 7 мая 2024 года, станет для главы российского государства четвертым.-0-