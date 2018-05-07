7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство России ушло в отставку. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщают информагентства.
Согласно конституции РФ, правительство должно уйти в отставку в полном составе после вступления в должность президента. Члены старого кабинета министров становятся исполняющими обязанности и остаются на постах до формирования нового состава правительства.
В течение двух недель с даты отставки президент должен внести в Госдуму предложение о кандидатуре нового премьер-министра, которое нижняя палата парламента обязана рассмотреть в течение недели.
Президентские выборы в России прошли 18 марта. Владимир Путин, участвующий в голосовании в качестве самовыдвиженца, получил 76,7% голосов, что стало рекордом в российской истории. Сегодня в Кремле состоялась церемония инаугурации Владимира Путина. Очередной срок, который продлится до 7 мая 2024 года, станет для главы российского государства четвертым.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4079 BYN
|2.403 BYN
|2.413 BYN
|USD
|2.0185 BYN
|2.016 BYN
|2.0195 BYN
|RUB
|3.2162 BYN
|3.208 BYN
|3.22 BYN