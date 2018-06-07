Правительство Швеции выдало разрешение на строительство "Северного потока-2"

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Швеции выдало компании Nord Stream 2 разрешение на прокладку газопровода "Северный поток - 2" в шведской экономической зоне в Балтийском море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра предпринимательства и инноваций Швеции Микаэля Дамберга.
Дамберг отметил, что правительство Швеции рассматривало заявку Nord Stream 2 в соответствии с международным правом и конвенциями.
Процесс получения разрешений в Швеции начался осенью 2016 года. Была проведена комплексная оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС), что является обязательным этапом процесса получения разрешения.
В Германии и Финляндии компания Nord Stream 2 AG уже получила полный комплект разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода. Процедуры получения разрешений в Дании идут по графику.
"Северный поток-2" - газопровод между Россией и Германией, который должен пройти рядом с первым "Северным потоком" по дну Балтийского моря.-0-
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