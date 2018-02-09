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Правительство США во второй раз с начала года вынуждено приостановить работу

В мире 09.02.2018 | 08:14

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральное правительство США во второй раз с начала года вынуждено приостановить работу, передают информационные агентства.

Временно прекратить работу американское правительство вынуждено из-за неутвержденного бюджета. В конгрессе США не смогли утвердить законопроект, который предусматривает выделение средств на работу государственных структур.

Это уже второй раз с начала года, когда работа правительственных учреждений в США приостанавливается из-за отсутствия финансирования. Ранее это произошло в январе. Затем был принят бюджет, срок действия которого истек 8 февраля.

В последний раз подобное происходило в 2013 году, когда федеральное правительство не работало больше двух недель.-0-

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правительство, США
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