Правящая партия Армении готова избрать премьером кандидата, заручившегося поддержкой трети депутатов

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканская партия Армении (РПА) проголосует за того кандидата в премьер-министры, кто будет обладать поддержкой одной трети депутатов парламента, сообщают информационные агентства со ссылкой на главу фракции РПА Ваграма Багдасаряна.

"РПА проголосует за того кандидата в премьеры, кто будет обладать поддержкой 1/3 депутатов парламента. У нас не будет собственного кандидата. 8 мая у Армении будет премьер-министр", - приводит слова Ваграма Багдасаряна ТАСС.

Также он призвал открыть дороги и магистрали, разблокировать аэропорт.

Как сообщалось ранее, 1 мая депутаты парламента отклонили кандидатуру лидера оппозиции Никола Пашиняна на пост премьер-министра. За него проголосовали 45 законодателей, тогда как для избрания премьером требовалось набрать 53 голоса.-0-