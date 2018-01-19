Правоохранители проверяют связь между нападениями на школы в Перми и Улан-Удэ

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители проверяют версию о взаимосвязи произошедших за последнюю неделю вооруженных нападений на школы в Перми, Улан-Удэ, а также конфликта в Челябинской области России. Об этом сообщают российские СМИ.

Изучаются все версии, в том числе о взаимосвязи всех трех инцидентов посредством социальных сетей.

15 января двое подростков с ножами напали на четвероклассников и учительницу в школе №127 в российском городе Пермь. Пострадали 15 человек, 12 из них были госпитализированы. Нападавших арестовали, им предъявлены обвинения в покушении на убийство, совершенное по предварительному сговору.

17 января в школе Сосновского района Челябинской области России между двумя девятиклассниками 16 и 17 лет произошел конфликт, один из подростков ударил другого ножом.

Сегодня очередной инцидент произошел в школе в микрорайоне Сосновый Бор в Улан-Удэ. Подросток с топором ворвался в школу №5, поджег тряпку и бросил в учителя, который вел урок в 7 классе. Затем подросток начал размахивать топором, при себе он также имел нож. В результате инцидента получили ранения семь человек - это шесть детей и учительница. При задержании нападавший пытался покончить с собой, его госпитализировали.-0-