Правоцентристская коалиция лидирует на выборах в Италии

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоцентристская коалиция, в которую входят партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони, "Лига" Маттео Сальвини и "Братья Италии" Джорджи Мелони, набирает наибольшее число голосов на прошедших 4 марта в Италии парламентских выборах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на предварительные результаты подсчета голосов, осуществляемого МВД республики, которое исполняет в Италии функции избиркома.

Окончательные результаты будут объявлены позднее, но уже сейчас можно говорить о том, что ни одна из политических сил не преодолеет барьер в 40%, необходимый для получения большинства в парламенте, открывающего путь к формированию правительства. Коалицию ждут либо долгие переговоры с другими партиями о формировании кабинета министров, либо повторные выборы.

Правоцентристская коалиция набирает около 37%, за ней идет антисистемное "Движение "5 звезд" с 32%. Провалом можно назвать результат правившей последние пять лет левоцентристской Демократической партии (ДП), которая получает примерно 20%. Вместе с коалиционными партиями ДП может рассчитывать на 25%.

Одновременно с парламентскими выборами голосование прошло за кандидатов в главы крупнейших областей - Ломбардии на севере Италии и столичной Лацио. В первой утверждается гегемония "Лиги". Кандидат от этой партии - Аттилио Фонтана, поддержанный и партией "Вперед, Италия", набирает на 10% больше, чем соперник от ДП. В Лацио ДП удается удержать позиции с вероятным переизбранием ее члена Николы Дзингаретти.

Явка на парламентских выборах составила 73%, что на 2 процентных пункта меньше, чем пять лет назад. Наблюдатели не говорят о большой неявке, поскольку именно такие показатели характерны для Италии в последние 10 лет.-0-