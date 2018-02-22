Праздник "солнечного путешествия" прошел в Египте

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздник "солнечного путешествия" состоялся сегодня в отреставрированном египетском храме Абу-Симбел в Асуане. Об этом сообщает Egypt Today.
Министр культуры Египта Инас Абдель Дайем и губернатор Асуан Магди Хегази вместе с сотнями туристов смогли наблюдать особое явление: ежегодное путешествие солнечного света по коридорам храма и освещение статуи короля Рамсеса II.
Около 15 египетских и международных артистических трупп выступили перед гостями и зрителями во время мероприятия.
Такие праздники проводят лишь два раза в году: 22 февраля, в честь дня рождения короля Ахмеда Фуада II, а также 22 октября, в день празднования его коронации.-0-
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