Праздник "солнечного путешествия" прошел в Египте

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздник "солнечного путешествия" состоялся сегодня в отреставрированном египетском храме Абу-Симбел в Асуане. Об этом сообщает Egypt Today.

Министр культуры Египта Инас Абдель Дайем и губернатор Асуан Магди Хегази вместе с сотнями туристов смогли наблюдать особое явление: ежегодное путешествие солнечного света по коридорам храма и освещение статуи короля Рамсеса II.

Около 15 египетских и международных артистических трупп выступили перед гостями и зрителями во время мероприятия.

Такие праздники проводят лишь два раза в году: 22 февраля, в честь дня рождения короля Ахмеда Фуада II, а также 22 октября, в день празднования его коронации.-0-