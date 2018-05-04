Предприняты серьезные шаги по восстановлению мобильной связи в Донбассе - Сайдик

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприняты серьезные шаги по восстановлению мобильной связи в Донбассе, сообщил журналистам спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик по итогам очередной встречи контактной группы и ее рабочих групп в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.
"Хочу поделиться одним важным достижением нашей работы. Предприняты существенные шаги для восстановления мобильной связи Vodafone-Ukraine. Это большое достижение ТКГ, особенно экономической подгруппы", - сказал Мартин Сайдик. Он уточнил, что речь идет об обеспечении мобильной связью отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДО и ОРЛО).
"Я глубоко признателен и благодарен не только сотрудникам Vodafone, которые в течение четырех дней провели масштабную работу по технической проверке и перезапуску оборудования, но и команде Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которая сопровождала их в течение всего времени пребывания в ОРДО", - сказал специальный представитель ОБСЕ в ТКГ.
Мартин Сайдик уверен, что это очень важное достижение для большой части населения.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4213 BYN
|2.417 BYN
|2.423 BYN
|USD
|2.0234 BYN
|2.0195 BYN
|2.024 BYN
|RUB
|3.199 BYN
|3.19 BYN
|3.2 BYN