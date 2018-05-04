Предприняты серьезные шаги по восстановлению мобильной связи в Донбассе - Сайдик

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприняты серьезные шаги по восстановлению мобильной связи в Донбассе, сообщил журналистам спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик по итогам очередной встречи контактной группы и ее рабочих групп в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Хочу поделиться одним важным достижением нашей работы. Предприняты существенные шаги для восстановления мобильной связи Vodafone-Ukraine. Это большое достижение ТКГ, особенно экономической подгруппы", - сказал Мартин Сайдик. Он уточнил, что речь идет об обеспечении мобильной связью отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДО и ОРЛО).

"Я глубоко признателен и благодарен не только сотрудникам Vodafone, которые в течение четырех дней провели масштабную работу по технической проверке и перезапуску оборудования, но и команде Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которая сопровождала их в течение всего времени пребывания в ОРДО", - сказал специальный представитель ОБСЕ в ТКГ.

Мартин Сайдик уверен, что это очень важное достижение для большой части населения.-0-