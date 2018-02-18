Председатель СК России взял на личный контроль расследование дела о стрельбе в Кизляре

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела о стрельбе в Кизляре, в ходе которой местный житель застрелил пятерых человек. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Александр Бастрыкин поручил оперативно установить все обстоятельства происшествия и провести полное и объективное расследование уголовного дела, взяв его на контроль", - сказала Светлана Петренко.

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц) и ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Стрельбу в дагестанском Кизляре устроил 22-летний местный житель. Преступник зашел в церковь и открыл стрельбу по прихожанам. При попытке задержания нападавший ранил двух сотрудников правоохранительных органов и был уничтожен. По данным следствия, в результате стрельбы погибли четверо, трое пострадали и в тяжелом состоянии были доставлены в больницу, где позже одна из пострадавших скончалась.-0-