Председателем комитета по вопросам ПВО СНГ назначен Суровикин

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председателем координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны (ПВО) СНГ назначен главком ВКС РФ генерал-полковник Сергей Суровикин, сообщает ТАСС.

Во время заседания Совета глав государств СНГ в расширенном формате его кандидатура была предложена на этот пост. Решение было принято единогласно.

"Назначаем Сергея Суровикина председателем координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны", - резюмировал председательствующий на саммите президент Таджикистана Эмомали Рахмон.-0-