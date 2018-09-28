Председателем комитета по вопросам ПВО СНГ назначен Суровикин

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председателем координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны (ПВО) СНГ назначен главком ВКС РФ генерал-полковник Сергей Суровикин, сообщает ТАСС.
Во время заседания Совета глав государств СНГ в расширенном формате его кандидатура была предложена на этот пост. Решение было принято единогласно.
"Назначаем Сергея Суровикина председателем координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны", - резюмировал председательствующий на саммите президент Таджикистана Эмомали Рахмон.-0-
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