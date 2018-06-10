Председательство в Шанхайской организации сотрудничества перешло к Кыргызстану

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председательство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) перешло от Китая к Кыргызстану. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы кыргызского государства.

"Кыргызстан принял председательство в Шанхайской организации сотрудничества", - говорится в сообщении.

Процедура передачи председательства состоялась во время проходящего в китайском городе Циндао саммита организации.

ШОС была создана в 2001 году. Первоначально в организацию входили Россия, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. В 2017 году в состав полноправных членов ШОС вошли Индия и Пакистан. В структуре ШОС есть также страны-наблюдатели: Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия. Предусмотрен и механизм партнеров по диалогу, в который сейчас входят Армения, Азербайджан, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.-0-