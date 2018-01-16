16 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Предвыборную кампанию продолжат 17 претендентов на пост Президента России. Это стало известно по итогам состоявшегося сегодня заседания Центризбиркома России, где рассматривались заявки последних возможных кандидатов, сообщает БЕЛТА.

"Мы закончили процедуру рассмотрения представленных документов, больше не может никого быть. По суду если только кто-то будет восстановлен, но я заявлений новых не вижу", - прокомментировал журналистам результаты заседания заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

В числе тех, кто продолжит предвыборную гонку, только два самовыдвиженца - Президент РФ Владимир Путин и депутат Костромской облдумы, заслуженный изобретатель РФ Владимир Михайлов. Еще 13 самовыдвиженцев получили отказы из-за допущенных при выдвижении нарушений или ограничения пассивного избирательного права. В частности, не был допущен к выборам оппозиционер Алексей Навальный из-за имеющейся у него судимости.

Что касается кандидатов от партий, то ЦИК принял документы у 15 кандидатов. Это Эльвира Агурбаш (Альянс зеленых), Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Екатерина Гордон (Партия добрых дел), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Станислав Полищук (Партия социальных реформ), Ксения Собчак (Гражданская инициатива), Максим Сурайкин (Коммунисты России), Борис Титов (Партия роста), Роман Худяков (Честно), Григорий Явлинский (Яблоко), Наталья Лисицына (Рот фронт), Антон Баков (Монархическая партия России), Михаил Козлов (Партия социальной защиты), Ирина Волынец (движение Национальный родительский комитет).

Сейчас все претенденты, кроме Владимира Жириновского и Павла Грудинина, должны вести сбор подписей в свою поддержку. Кандидаты от парламентских парий ЛДПР и КПРФ освобождены от сбора подписей и уже прошли регистрацию. Самовыдвиженцам для регистрации нужно собрать 300 тыс. подписей, кандидатам от непарламентских партий - 100 тыс. Подать в ЦИК подписи и документы для регистрации можно до 18 часов 31 января.

После того как кандидат представит в ЦИК подписи и некоторые требующиеся для регистрации документы, комиссия в течение максимум 10 дней должна их проверить. У каждого кандидата будут проверять по 60 тыс. подписей. Таким образом, к 10 февраля определится окончательный состав участников президентской гонки.

Выборы Президента России пройдут 18 марта.-0-