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Премьер Госсовета КНР призвал к созданию государства инновационного типа

В мире 06.03.2018 | 10:10
Ли Кэцян. Фото из архива
Ли Кэцян. Фото из архива

6 марта, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. Премьер Государственного совета КНР Ли Кэцян призвал форсировать создание государства инновационного типа. Подобный призыв прозвучал во время его выступления с докладом о работе правительства на первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва.

Ли Кэцян заявил, что, следуя общему тренду новой волны мировой научно-технической революции и радикальных преобразований в производственной сфере, необходимо всесторонне претворять в жизнь стратегию стимулирования развития за счет инноваций, непрерывно наращивать инновационный потенциал и конкурентоспособность экономики.

Премьер Госсовета отметил, что нужно интенсифицировать создание государственной системы инноваций. Предстоит углубить фундаментальные и прикладные фундаментальные исследования, запустить комплекс важнейших программ научно-технологических инноваций, создать государственные лаборатории, отвечающие высоким стандартам. Необходимо поощрять предприятия к тому, чтобы они становились инициаторами реализации важнейших научно-технических проектов, поддерживать согласованную инновационную деятельность НИИ, вузов и предприятий, ускорять внедрение результатов инновационной деятельности.

При планировании госбюджетных инвестиций в науку и технику следует отдавать приоритет повышению благосостояния населения, в частности, форсировать решение труднейших задач в сфере борьбы со смогом, профилактики и лечения онкологических и других наиболее серьезных заболеваний, чтобы наука и технологии все больше служили на благо народа.

Предстоит реформировать систему управления научно-технической деятельностью, при оценке ее результативности и эффективности необходимо форсировать перенос акцента с процесса деятельности на ее результаты.

Нужно наделить новаторские коллективы и их лидеров большими правами в области управления кадрами, финансовыми и материальными ресурсами, а также расширить их права в области принятия решений по технологическим дорожным картам. Для научно-технических работников, отвечающих за решение важнейших научно-технических задач, будет установлена гибкая система оплаты труда и поощрения. Следует проработать вопрос предоставления ученым и исследователям права собственности на результаты научно-технической деятельности и права на их долгосрочное использование.

Все устаревшие нормативные акты, противоречащие стимулированию инноваций, следует незамедлительно пересмотреть либо упразднить; все излишние процедуры, препятствующие высвобождению инновационной энергии, необходимо решительно аннулировать.

Необходимо вывести массовую предпринимательскую и инновационную деятельность на новый уровень. В Китае есть огромнейшее количество человеческих и кадровых ресурсов - это наилучшая "богатая руда", необходимая для развития инноваций. Нужно предоставить всесторонние услуги для предпринимательской и инновационной деятельности, стимулировать создание образцово-показательных баз для ее развития, поощрять крупные предприятия, вузы и НИИ к открытию доступа к инновационным ресурсам.

Также нужно формировать архитектонику инновационной и предпринимательской деятельности, характеризующуюся сочетанием онлайнового и оффлайнового бизнеса, взаимодействием производственных структур, вузов, НИИ и пользователей, интеграцией крупных, средних и малых предприятий, чтобы таким образом повысить уровень массовой предпринимательской и инновационной деятельности. Необходимо создать государственный фонд для предоставления финансовых гарантий, поддерживать выход на фондовый рынок лучших предприятий инновационного типа, в масштабах всей страны распространять пилотные проекты по налоговым льготам в сфере венчурного и ангельского инвестирования.

Предстоит углублять реформирование системы развития кадрового потенциала, стимулировать мобильность людских ресурсов. Поддерживать предприятия в увеличении зарплаты квалифицированным рабочим, усилить меры поощрения высококвалифицированных специалистов. Поощрять обучавшихся за границей к возвращению в Китай с тем, чтобы они занимались инновационной и предпринимательской деятельностью. С целью привлечения талантливых иностранных специалистов следует расширять "зеленый коридор" в Китай. Объединив умы и силы, Китай обязательно наберет ускорение в новаторской сфере, подчеркнул Ли Кэцян в докладе.-0-

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инновации, Китай
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