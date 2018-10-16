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Премьер-министр Армении подал в отставку

В мире 16.10.2018 | 19:37
Никол Пашинян. Фото из архива
Никол Пашинян. Фото из архива

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА. Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку с поста главы правительства. Об этом он объявил в прямом эфире Общественного телевидения страны, сообщает ТАСС.

"Я подаю в отставку. Всем желаем удачи на выборах. Мы гарантируем справедливые выборы", - сказал Никол Пашинян.

Сообщается, что Никол Пашинян подал в отставку, чтобы были назначены внеочередные парламентские выборы, до которых он будет исполнять обязанности премьер-министра. Выборы планируется провести 9-10 декабря.-0-

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Теги
Армения, выборы, правительство
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