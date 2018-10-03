Премьер-министр Армении призывает к досрочным парламентским выборам

3 октября, Ереван /БЕЛТА - Арменпресс/. Парламент Армении 2 октября созвал внеочередное собрание, на котором 67 голосами принял проект поправок в Регламент Национального собрания, согласно которым, если заседание Национального собрания (НС) не проводится из-за каких-либо препятствий, то оно считается прерванным. Об этом заявил вице-спикер НС Эдуард Шармазанов.

За принятие законопроекта проголосовали члены Республиканской партии Армении (РПА), Партии "Процветающая Армения" (ППА) и Армянской Революционной Федерации "Дашнакцутюн" (АРФД).

В ответ на этот шаг премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал граждан собраться возле здания Национального собрания. Выступая на митинге около здания НС, Никол Пашинян поручил сотрудникам аппарата премьер-министра подготовить решение об увольнении представителей АРФД и ППА с постов губернаторов и министров и сразу же, во время митинга, подписал соответствующие решения. Никол Пашинян заявил, что после вступления этих указов в силу он намерен подать в отставку, сохранив должность исполняющего обязанности премьер-министра.

Кроме того, Никол Пашинян рассказал, что будет добиваться досрочных парламентских выборов, которые могут пройти в декабре. После своей речи премьер-министр направился в здание парламента для переговоров с членами конкурирующих фракций.

После окончания встречи премьер-министр Армении представил собравшимся во дворе Национального собрания гражданам результаты переговоров с парламентскими фракциями. "Я сказал, что вариант следующий: я должен уйти в отставку с поста премьер-министра в ближайшие дни, и я ожидаю, что РПА и парламент не будут игнорировать мнение народа, если я уйду в отставку. Я сказал, что мы должны подписать документ, чтобы после моей отставки фракции два раза подряд не выдвигали кандидатов на пост премьер-министра, в результате чего в декабре у нас будут внеочередные выборы. Представители парламентских сил говорили, что они действительно воспринимают послание народа и уважают его позицию. Они сказали, что не собираются выдвигать кандидата в премьер-министры ни в первом, ни во втором туре", - заявил Никол Пашинян.

Премьер-министр подчеркнул, что во время обсуждения был поднят вопрос о том, почему парламентские выборы должны состояться так скоро: "Самая важная причина в том, что в стране есть политический кризис, который должен быть рано или поздно урегулирован. Суть этого кризиса заключается в том, что существует парламент, который не представляет народ Армении. Есть только один вариант для разрешения этого кризиса - проведение досрочных выборов в Национальное собрание".

После чего приказом президента Армении Армена Саркисяна в отставку были отправлены министры, представляющие партии ППА и АРФД.

В телефонном разговоре с премьер-министром Николом Пашиняном и председателем НС Арой Баблояном президент Армении, ныне находящийся с рабочим визитом в США, призвал стороны к сдержанности и толерантности, а также выразил уверенность в том, что создавшуюся ситуацию возможно и нужно разрешить в рамках конституции и законов путем переговоров и диалога.-0-