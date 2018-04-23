23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку, сообщают информагентства со ссылкой на пресс-службу премьера.
Отставка Сержа Саргсяна произошла на фоне массовых акций протеста в Армении.
Массовые митинги начались в Ереване и других городах Армении 16 апреля в связи с выдвижением кандидатуры экс-президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра, против чего выступала оппозиция. 17 апреля парламент Армении избрал Сержа Саргсяна премьером. Митинги продолжились. 22 апреля полиция Армении заявила о решении разогнать акции оппозиции в Ереване, если они не будут прекращены в установленный срок.
Президентский срок Сержа Саргсяна закончился 9 апреля 2018 года. На этот пост он избирался дважды - в 2008 и 2013 годах. Саргсян уже был премьер-министром Армении в 2007-2008 годах.-0-
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