23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку, сообщают информагентства со ссылкой на пресс-службу премьера.

Отставка Сержа Саргсяна произошла на фоне массовых акций протеста в Армении.

Массовые митинги начались в Ереване и других городах Армении 16 апреля в связи с выдвижением кандидатуры экс-президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра, против чего выступала оппозиция. 17 апреля парламент Армении избрал Сержа Саргсяна премьером. Митинги продолжились. 22 апреля полиция Армении заявила о решении разогнать акции оппозиции в Ереване, если они не будут прекращены в установленный срок.

Президентский срок Сержа Саргсяна закончился 9 апреля 2018 года. На этот пост он избирался дважды - в 2008 и 2013 годах. Саргсян уже был премьер-министром Армении в 2007-2008 годах.-0-