Премьер-министр Македонии озвучил вероятное новое название страны

По словам премьера страны, Македония может сменить название на Республику Илинденскую Македонию. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на председателя правительства страны Зорана Заева. Во время встречи с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом он сказал, что наиболее подходящим названием для страны признан вариант Илинденская Македония, на английском - Republic of Ilinden Macedonia, на албанском — Republika Ilindenase e Maqedonisё. Такая информация уже появилась на официальном интернет-портале премьер-министра Македонии. Причиной такого шага называется требование Греции изменить название, чтобы Македонию не путали с греческой областью.