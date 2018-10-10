Премьер Великобритании назначила министра психического здоровья

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй по случаю Всемирного дня психического здоровья назначила первого в истории страны министра по вопросам психического здоровья, неравенства и предотвращения суицида. Эту должность заняла Жаклин (Джеки) Дойл-Прайс, сообщает британская информационная служба ВВС.

Главной задачей нового министра будет следить за тем, насколько эффективно ведется в различных регионах Англии работа по предотвращению суицидов. Министерство по вопросам психического здоровья будет отвечать за разработку и внедрение методик, позволяющих выявить склонных к суициду людей и своевременно оказать им помощь.

Сегодня в Лондоне (Великобритания) стартовал глобальный саммит, посвященный проблемам психического здоровья, который продлится до 13 октября. По сведениям ВВС, в мероприятии принимают участие правозащитники, общественные деятели и политики из 50 стран. На открытие саммита приглашены почетные гости - герцог и герцогиня Кембриджские.-0-