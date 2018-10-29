Пресс-служба "Лестер Сити" официально подтвердила гибель владельца клуба

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-служба английского ФК "Лестер Сити" официально подтвердила гибель в авиакатастрофе владельца клуба Вишайи Шривадданапрабхи, сообщает BBC.

Шривадданапрабха выкупил "Лестер Сити" в августе 2010 года за 39 млн фунтов, когда клуб выступал во втором эшелоне английского футбола. В 2014-м клуб выиграл чемпионат второй лиги и вышел в Премьер-лигу, а в 2016 году команда-аутсайдер предыдущего сезона вопреки всем прогнозам стала чемпионом английской Премьер-лиги.

Согласно журналу Forbes уроженец Бангкока Вишай Шривадданапрабха занимал пятую строчку в списке богатейших людей Таиланда. Его состояние оценивается в $4,9 млрд.

Вертолет, принадлежавший владельцу ФК "Лестер Сити", разбился вечером 27 октября. Катастрофа произошла рядом со стадионом команды в Лестере после матча с "Вест Хэм Юнайтед". Вертолет взлетел с территории стадиона спустя час после окончания матча и, как сообщают очевидцы, резко начал терять скорость, после чего упал рядом с автомобильной парковкой и загорелся. Пожарным потребовалось 20 минут, чтобы потушить огонь. На борту, помимо Шривадданапрабхи, находились еще четыре человека, все они погибли.-0-