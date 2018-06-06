Пресс-центр саммита ШОС открылся в Циндао

6 июня, Циндао /БЕЛТА - Синьхуа/. Пресс-центр 18-го саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Циндао открылся для китайских и зарубежных журналистов, сообщил заместитель директора пресс-центра Хоу Сяодун.

Площадь здания составляет около 35 тыс. кв.м. Под рабочую зону отведено 10,5 тыс. кв.м, что позволяет предоставить качественные услуги 3 тыс. зарегистрированных представителей СМИ.

Пресс-центр оснащен системой высокоскоростного беспроводного интернета Wi-Fi и оборудован роботами, которые понимают китайский, английский и русский языки и могут предоставлять гостям информацию.

18-й саммит ШОС состоится 9-10 июня в приморском городе Циндао провинции Шаньдун на востоке Китая.-0-