Президент Армении назначил Никола Пашиняна премьер-министром

8 мая, Ереван /БЕЛТА - Арменпресс/. Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении Никола Пашиняна премьер-министром. Об этом "Арменпресс" сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.
Национальное собрание Армении на особом заседании 8 мая открытым голосованием избрало лидера фракции "Елк" Никола Пашиняна премьер-министром. За единственного кандидата на эту должность проголосовали 59 депутатов.
Согласно Конституции Армении, в течение 15 дней после назначения премьер-министра формируется правительство.-0-
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