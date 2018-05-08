Президент Армении назначил Никола Пашиняна премьер-министром

8 мая, Ереван /БЕЛТА - Арменпресс/. Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении Никола Пашиняна премьер-министром. Об этом "Арменпресс" сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Национальное собрание Армении на особом заседании 8 мая открытым голосованием избрало лидера фракции "Елк" Никола Пашиняна премьер-министром. За единственного кандидата на эту должность проголосовали 59 депутатов.

Согласно Конституции Армении, в течение 15 дней после назначения премьер-министра формируется правительство.-0-