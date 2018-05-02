Президент Армении призвал политические силы продолжить диалог для выхода из кризиса

2 мая, Ереван /БЕЛТА - Арменпресс/. Президент Армении Армен Саркисян выступил сегодня с заявлением, в котором призвал политические силы продолжить консультации для выхода страны из кризиса.
"Накануне Национальное собрание не смогло избрать премьер-министра страны. Глубоко сожалею, что политический кризис продолжается, хотя все заявляют о том, что он угрожает будущему страны. Призываю в течение ближайшей недели продолжить консультации для выхода из кризиса, что послужит нашим всеобщим национальным интересам", - говорится в заявлении.
В Армении 1 мая на специальном заседании парламента прошли выборы премьер-министра. Единственный кандидат на этот пост - лидер протестов Никол Пашинян - не получил достаточного количества голосов для избрания премьер-министром. После этого он призвал вновь начать тотальные протестные акции по всей республике.-0-
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