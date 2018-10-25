Президент Азербайджана принял участие в открытии VI Международного гуманитарного форума

25 октября, Баку /БЕЛТА - Азертадж/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в официальной церемонии открытия VI Международного гуманитарного форума в Баку, выступив с торжественной речью.
На церемонии открытия также выступили заместитель генерального секретаря ООН Рашид Халиков, генеральный директор ИСЕСКО Абдулазиз Осман аль-Тувейджри, заместитель генерального директора ЮНЕСКО Гу Ксинг и президент Межпарламентского союза Габриэла Барон.
В VI Международном гуманитарном форуме на тему "Сформируем новый мир и нового человека: креативность и развитие человека" участвуют более 580 представителей из 86 стран и 24 международных организаций.
Международный гуманитарный форум - мероприятие, собирающее государственных деятелей из разных стран, лауреатов Нобелевской премии по различным научным сферам, руководителей авторитетных международных организаций, в том числе представителей политической, научной и культурной элиты мира для проведения диалога, обмена мнениями и широких обсуждений глобальных вопросов.
После церемонии открытия форум продолжит работу в пленарных и рабочих сессиях.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4067 BYN
|2.402 BYN
|2.409 BYN
|USD
|2.1056 BYN
|2.108 BYN
|2.112 BYN
|RUB
|3.2073 BYN
|3.205 BYN
|3.22 BYN