Президент Азербайджана принял участие в открытии VI Международного гуманитарного форума

25 октября, Баку /БЕЛТА - Азертадж/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в официальной церемонии открытия VI Международного гуманитарного форума в Баку, выступив с торжественной речью.

На церемонии открытия также выступили заместитель генерального секретаря ООН Рашид Халиков, генеральный директор ИСЕСКО Абдулазиз Осман аль-Тувейджри, заместитель генерального директора ЮНЕСКО Гу Ксинг и президент Межпарламентского союза Габриэла Барон.

В VI Международном гуманитарном форуме на тему "Сформируем новый мир и нового человека: креативность и развитие человека" участвуют более 580 представителей из 86 стран и 24 международных организаций.

Международный гуманитарный форум - мероприятие, собирающее государственных деятелей из разных стран, лауреатов Нобелевской премии по различным научным сферам, руководителей авторитетных международных организаций, в том числе представителей политической, научной и культурной элиты мира для проведения диалога, обмена мнениями и широких обсуждений глобальных вопросов.

После церемонии открытия форум продолжит работу в пленарных и рабочих сессиях.-0-