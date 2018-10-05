Президент Филиппин может уйти в отставку из-за серьезной болезни

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что готов уйти в отставку, если подтвердится его онкологический диагноз. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Родриго Дутерте подчеркнул, что для принятия решения должен дождаться результатов обследования. "Я скажу вам, что если это рак, то это рак, - отметил 73-летний лидер на встрече с выпускниками Филиппинской военной академии. - Я не буду продолжать свою агонию в этом офисе или где бы то ни было еще".

Президент Филиппин признался, что недавно был госпитализирован из-за обострения синдрома Барретта (заболевание пищевода, которое рассматривается как предраковое состояние).

Родриго Дутерте занимает свой пост с 2016 года.-0-