Президент Франции прибыл в Пекин

8 января, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. Президент Франции Эммануэль Макрон сегодня прибыл в Пекин. В аэропорту его встречал министр иностранных дел КНР Ван И.
По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина президент Франции будет находиться с государственным визитом в Китае 8-10 января.
Ранее сегодня Эммануэль Макрон и сопровождающие его лица посетили провинцию Шэньси (Северо-Западный Китай).-0-
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