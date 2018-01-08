Президент Франции прибыл в Пекин

8 января, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. Президент Франции Эммануэль Макрон сегодня прибыл в Пекин. В аэропорту его встречал министр иностранных дел КНР Ван И.

По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина президент Франции будет находиться с государственным визитом в Китае 8-10 января.

Ранее сегодня Эммануэль Макрон и сопровождающие его лица посетили провинцию Шэньси (Северо-Западный Китай).-0-